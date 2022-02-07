Peng Shuai, Çinli siyasetçiyle ilgili cinsel saldırı iddiası sonrası Fransız gazetesine konuştu: "Kimseyi cinsel saldırıyla suçlamadım"

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Çinli bir siyasetçinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladıktan sonra bir süre kendisinden haber alınamayan tenis yıldızı Peng Shuai, ilk kez yabancı basına konuştu. Çevirmen olarak Çin Olimpiyat Komitesi'nden bir yetkiliyle söyleşiye katılan Peng, Weibo’da yaptığı paylaşımın “dev bir yanlış anlaşılma” olduğunu söyledi.

Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo’da eski başbakan yardımcısı Gaoli Zhang’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Peng Shuai’nin yaptığı paylaşım hızla silinmiş ve bir süre tenisçiden haber alınamamıştı. Uluslararası spor camiası, Peng Shuai’nin nerede olduğunu ısrarla sorduktan sonra tenisçi ortaya çıkmış, durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Kaybolduğuna ilişkin iddiaların ardından Peng Shuai ilk söyleşisini Fransız L’Equipe gazetesine verdi. Söyleşide çevirmen olarak Peng Shuai’nin yanında Çin Olimpiyat Komitesi Personel Müdürü’nün yer aldığı belirtildi. L’Equipe gazetesinden soruları önceden vermeleri de istendi.

Peng, gazeteye Weibo’da yaptığı ilk paylaşımın “yanlış anlaşıldığını” söyledi ve eski Başbakan Yardımcısı Zhang’i cinsel saldırıyla suçlamadığını söyledi.

Kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini söyleyen Peng, durumun “abartıldığını” da söyledi. Tenisçi, Çinli siyasetçiyi cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımı yarım saat içinde kendi isteğiyle sildiğini belirtti.

Peng, söz konusu paylaşımında Zhang’in kendisini seks yapmaya zorladığını, itiraz ettiğini ancak daha sonra kabul etmek zorunda kaldığını söylemişti.

Peng “Yemekten sonra hâlâ istemediğimi söyledim. Sen benden nefret ettiğini söyledin. Beni son yedi yılda unutamadığını, benim için de iyi olacağını söyledin. Ben korkmuştum ve panik içindeydim. Kabul etmek zorunda kaldım” yazmıştı.