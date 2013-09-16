Penelope Cruz kilolarından kurtulamadı

Doğumdan yaklaşık bir buçuk ay sonra bikinili görüntülenen 39 yaşındaki Penelope Cruz'un doğum kilolarından henüz tam anlamıyla kurtulamadığı görüldü.

İspanyol youncu Javier Bardem ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Penelope Cruz Temmuz ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. ikinci çocuğunu dünyaya getiren eşi ve çocuklarıyla birlikte Korsika’da tatil yaparken görüntülenen Cruz'un doğum kilolarından henüz kurtulamadığı görüldü. Cruz, denize üstsüz girdi.

Paparazziler tarafından görüntülendiklerinin farkında olmayan Bardem ve Cruz’un iki yaşındaki oğulları Leonardo’ya yüzme öğretirken son derece keyifli oldukları görüldü.