Penelope Cruz evlendi

T24-

Kadın oyuncu Cruz'un temsilcisi Amanda Silverman, ikilinin bu ayın başında Bahama'da bir arkadaşlarının evinde evlendiğini açıkladı.Silverman, 36 yaşındaki Cruz ile 41 yaşındaki Bardem'in aile üyelerinin katıldığı sade bir törenle evlendiklerini ifade etti.Cruz'un düğün elbisesini uzun yıllardır dostu olan moda tasarımcısı John Galliano'nun hazırladığı belirtildi.İspanyol olan Cruz ile Bardem, Cruz'un en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar 'ına layık görüldüğü Woody Allen'in 2008 yapımı "Vicky Cristina Barcelona" filminde birlikte rol almışlardı.Bardem, 2007'de "No Country for Old Men" ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı.