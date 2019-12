Penelope Cruz de 'Sex and the City'de

New York'lu 4 kadının maceralarını anlatan ve ekranlarda gösterildiği dönemde bir televizyon klasiği haline gelen diziden beyazperdeye uyarlanan ''Sex and The City'' filmine iki büyük transfer geldi. Oscarlı ünlü aktris Penelope Cruz ile dev sanatçı Liza Minelli de filmde kamera karşısına geçti.Sinema, yaşam ve magazin dergisi People'ın internet sitesindeki habere göre, Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Miranda (Cynthia Nixon) ile Charlotte'ın (Kristen Stewart) öyküsünü anlatan ''Sex and the City-2''nin çekimleri halen New York City'de devam ediyor.Filmde Jason Lewis, Samantha'nın kendinden hayli genç eski sevgilisi ''Smith Jerrod'' rolünde yeniden kamera karşısına geçerken, Carrie'nin ilk filmin sonunda hayatını birleştirdiği ''Mr. Big'' rolündeki Chris Noth da filmin kadrosunda yer alıyor.Filmin iki büyük sürprizi ise Hollywood'un en tanınmış oyuncularından Penelope Cruz ile Liza Minelli olacak. Daha önce filmde oyuncunun filmde kendini oynayacağı yönündeki söylentilerin aksine sanatçının bu yapımda çok zengin bir kadın rolünde izleyici karşısına çıkacağı ifade edildi.Filmin çekimlerinde sırtı açık, çok ihtişamlı siyah bir elbiseyle The Empire Otelinin önünde boy gösteren Cruz'un ''Mr. Big'' karakteriyle yan yana görülmesi de filmde Carrie için ''güzel bir tehdit'' oluşturabileceği yorumlarına yol açtı.Liza Minnelli'nin ise çekimlere 3 gün önce katıldığı, sanatçının ''Every Time I Say Goodbye'' adlı parçayı oyuncular ve set çalışanları için seslendirdiği sırada ise büyük bir heyecan yaşandığı da ''Sex and the City'' filminin setinden sızan bir başka haber oldu.Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Michael Patrick King'in üstlendiği filmin, Türkiye ve dünyada Temmuz 2010'da gösterime girmesi planlanıyor.Dünya çapında 415 milyon dolar hasılat elde eden ilk film, Candace Bushnell'ın yazdığı televizyon dizisinden sinemaya uyarlanmıştı.