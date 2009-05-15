Penelope ağlaya ağlaya striptiz yapıyor

Penelope yara bere içinde

Ağlaya ağlaya dans etmiş

Yüksek topuklar, korse mayo, jartiyer çoraplar ve dağınık saçlar... Penelope Cruz'un dişiliğine dişiliğine katacak yepyeni bir rol, yepyeni bir film.İspanyol aktris, bu defa bir müzikalde parlamaya hazırlanıyor. Nine Stars isimli filmin yönetmeni de yine Penelope gibi Oscar'lı bir isim. Daniel Day Lewis'in hem yönettiği, hem de oynadığı film, orta sınıf krizini konu ediniyor.Cruz, Lewis'in metresini canlandırırken şimdiye kadarki en baştan çıkarıcı rolüyle fazlasıyla iddialı geliyor. Burlesk sanatının olmazsa olmaz striptize benzer danslar için güzel aktris, oldukça zorlandığını ve sürekli çalışmak zorunda kaldığını ifade ediyor.Kimi sahnelerde dans ederken yaralandığını da belirten Cruz, "Bunun gibi bir şey başınıza geldiğinde, fiziksel acıyı unutuyorsunuz. Tüm ışıklar üzerimdeyken sahnede dans ettiğimi ve bunu sonuna kadar çok iyi bir performansla götürmem gerektiğini düşünerek hareket ediyorum. O zaman düşseniz de o acı size acı gibi gelmiyor. Çok büyük bir güç ve çaba gerektiren çekimlerdi bunlar" açıklamasında bulunuyor.Cruz ayrıca, "Çekimler boyunca düşmemek için dua ettim. Devam et, acıyı boşver diyerek geçirdiğim sahneler sonunda vücudumdaki yara bereleri görebilirsiniz. Dizlerim hep kanlar içinde kaldı" diyor.Kimi zaman ağladığını ve aylar süren dans dersleri sonunda bir daha böyle bir role soyunmayacağını anlatan oyuncu, geçtiğimiz yıl Nicole Kidman, Kate Hudson, Fergie, Marion Cotillard, Judi Dench ve Sophia Loren'le birlikte Londra'daki bir stüdyoda prova yaptığını söylüyor.Filmde Daniel Day Lewis'in canlandırdığı Guido karakteri, hayatını pek çok kadınla dengelemeye çalışan bir adam. Efsanevi İtalyan aktris Sophia Loren'se Lewis'in üvey annesi rolünde.60 milyon pound'a mâl olan film, Federico Felli'nin otobiyografik filmi 8 1/2'den esinlenerek hazırlanmış.2009'un Aralık ayında izleyiciyle buluşacak olan filmde, Hollywood'un en ünlü isimleri bir arada.