PENDİK'TE YANAN GEMİNİN PERSONELİNİN KURTARILDIKTAN SONRA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI 

Haber-Kamera: İSTANBUL (DHA)

Pendik açıklarında alev alev yanan Togo bayraklı \"Mark\" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4\'ü Hintli 15 personelinin kurtarıldıktan hemen sonra çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Yanan gemiden kurtarılan ve kıyıya çıkarılan personelin sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği sırada çekilen fotoğraflarında oldukça bitkin oldukları görülüyor.

Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen personel ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü dökümü:

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-Personelin fotoğrafları

-Geminin alev alev yanması