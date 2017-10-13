Pendik'te silahlı saldırı: 1 kız öğrenci hayatını kaybetti(Geniş)

Uğur AYAZSIN-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK\'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı.

Olay, Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu önündeki Bağdat Caddesi\'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yanındaki pompalı tüfekle birlikte arkadaşının otomobiliyle istasyonun yanına gelen 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, burada okuldan çıkıp evine gitmekte olan Helin P.(17), C.Y(17) ve D.M(18)\'nin önünü kesti.



3 KİŞİYİ YARALADI

Saldırgan, pompalı tüfek ile C.Y. ve D.M\'yi bacağından, genç kızı da karından vurdu. Daha sonra istasyonun yaklaşık 500 metre yakınında bulunan İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne kaçtı.



İNTİHARA KALKIŞTI

Okulun yangın merdivenine çıkan saldırgan yanındaki bıçak ile bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Okul etrafında görevli olan \'Mobil Okul Timi\' (MOT) polisleri saldırganı olayda kullandığı pompalı tüfek ve bileklerini kestiği bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan ve yaralılar ambulanslar ile Marmara Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Karnından yaralanan genç kız ise, olay yerinde hayatını kaybetti.



CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, tren istasyonunun bulunduğu Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı.



SALDIRGAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Pompalı tüfekle yaralanan 2 öğrencinin hastanede tedavisi sürerken, saldırgan polisler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü.



OLAY YERİ EKİPLERİ 1,5 SAAT ÇALIŞMA YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaklaşık 1,5 saat çalışma yaptı. İnceleme sırasında hayatını kaybeden genç kızın arkadaşları ve akrabaları olay yerine gelerek gözyaşı döktüler. Ceset savcı incelemesinin ardından önce Marmara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ardından adli tıpa götürüldü.



\"POMPALI TÜFEK İLE VURDU\"

Bir görgü tanığı, olayla ilgili \"Arkadaşlarla buradan geçiyordum. Bir adam söylenip küfür ederek buradan geçiyordu. Bağıra bağıra köprünün oraya kadar çıktı. Ondan sonra okula gitti. Ben de okula gidecektim, bir arabanın içindeki kişiye \'sen benim eski çıktığım kızla nasıl çıkarsın?\' dedi. Çocuk da, \'bekle bekle\' dedi o anda ona sıktı. O anda kız ellerini yüzüne götürdü, kendini korumaya çalıştı. Oradaki kıza da vurdu, sonra diğer arkadaşlarına vurdu. Pompalı tüfek ile ateş etti\" dedi.



Bir başka görgü tanığı ise, \"Kırmızı bir araba durdu ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Çocuk elinde pompalı tüfek ile araçtan indi. Genç bir çocuk. Kırmızı araba gitti, başladı buradaki çocuklara sıkmaya başladı. Peş peşe 3\'üne sıktıktan sonra okula doğru gitti. Biz bekledik, kız çocuğuna baya müdahalede bulundular, ambulans 10 dakika sonra geldi\" diye konuştu.

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