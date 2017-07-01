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Yaşam

Pendik'te silahlı çatışma

İstanbul Pendik'te iki grup arasında silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı

01 Temmuz 2017 22:28

İstanbul Pendik’te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Pendik Kurtköy’de bulunan bir müteahhitin ofisine gelen kişiler ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Müteahhit ile toprak sahibi olduğu belirtilen kişiler arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ofisteki Yunus Kahrıman, Erdoğan Kahrıman ve Turan Kahrıman’ı yaralayan grup, geldikleri araca binerek uzaklaşmak istedi. Ancak ofistekiler de dışarıya çıkarak karşılık verdi. Kırmızı bir araçla kaçan kişiler hızla uzaklaşırken yaralılar için ambulans çağrıldı. Akraba olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

 

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