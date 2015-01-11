Pendik’te park yeri kavgası kanlı bitti, 2 ölü, 3 yaralı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde dükkan önüne araç park etme nedeniyle iki grup arasında çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynarca Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir inşaat firmasının çalışanları, araç kiralama şirketi önüne otomobillerini park etti.

Otomobilin dükkan önünden kaldırmasını isteyen dükkan çalışanları ile bunu kabul etmeyen grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı çatışmada iki kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışmada ölen ve yaralanananların kimliği belli oldu

Bu arada iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu.

Kaynarca Cemal Gürsel Caddesi'ndeki çatışmada ağır yaralanan Taylan Olgun, kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastaneye kaldırılan Berat Halil'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökay Kılıç ve Salih Mustafa Kırkan'ın ise tedavilerinin devam ettiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.