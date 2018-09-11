Pendik'te nişanlısını rehin alan kişi tutuklamaya sevk edildi

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - PENDİK\'te bir okulda nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Umut D., savcılık sorgusunun ardından, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Pendik\'te dün bir okulda nişanlısı Hümeyra K.\'yı rehin alan Umut D., gözaltı işleminin ardından bu saban adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen Umut D., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.



