T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pendik'te nişanlısını rehin alan kişi tutuklamaya sevk edildi

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - PENDİK'te bir okulda nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Umut D

11 Eylül 2018 15:03

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - PENDİK\'te bir okulda nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Umut D., savcılık sorgusunun ardından, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 
Pendik\'te dün bir okulda nişanlısı Hümeyra K.\'yı rehin alan Umut D., gözaltı işleminin ardından bu saban adliyeye sevk edildi. 
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen Umut D., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel KOÇDHAPENDİKUmutHümeyraAnadolu Adalet Sarayı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24