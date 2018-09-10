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PENDİK'TE LİSEDE REHİN ALMA - 5

  * Uzman Erbaş okulda çalışan nişanlısını rehin aldı Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı

10 Eylül 2018 17:17

 

* Uzman Erbaş okulda çalışan nişanlısını rehin aldı

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı. 
Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut K. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği isminin Hümeyda olduğu belirtilen nişanlısını rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi. Polisin ikna çalışması sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Liseden görüntü
-Polis araçları
-Özel harekat polisleri
-Detaylar

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