Pendik'te kıyı temizliği

Pendik sahilinde, yasak olmasına rağmen kıyıya bağlı bulunan 50 deniz aracının kıyıyla irtibatı kesildi.

Pendik Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önce Zabıta Müdürlüğü ve Tuzla Liman Başkanlığı'nca demir almaları yönünde uyarılan deniz araçlarının kıyıdan uzaklaştırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu, Pendik İDO İskelesi çevresinde kıyıya bağlı 50 deniz aracı, oksijen kaynağı ile halatları kesilerek kıyıdan uzaklaştırıldı.

Bu arada, içi dışarıdan görünmeyecek şekilde kapatılmış bir geminin tersane gibi kullanıldığı da tespit edildi. Geminin içerisinde daha küçük bir geminin tamir edilmeye çalışıldığı ve burada kaynak işlemi yapıldığını belirleyen ekipler, malzemelere el koyarak işlemle ilgili tutanak tuttu.

Pendik Zabıta Müdürü Köksal Ayabakan, İDO İskelesi çevresinde demirleyen gemilerin ilgililerine yaklaşık 3 ay önce tebligatta bulunulduğunu, ancak uyarıya rağmen buradan uzaklaşmadıklarını kaydetti.

Kıyıya demirli gemilerin, feribotların manevralarını engellediğini, görüntü ve çevre kirliliği oluşturduğunu anlatan Ayabakan, "Burada bulunmaları yasak olmasına rağmen kıyı şeridini işgal ediyorlardı. Biz de gereğini yaparak bu gemilerin karayla irtibatlarını kestik" dedi.