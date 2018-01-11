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PENDİK’TE KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA  Pendik Kaynarca'da trafik kazasında 2 kişi bir kişi de yaralandı

11 Ocak 2018 07:43

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA 
Pendik Kaynarca\'da trafik kazasında 2 kişi bir kişi de yaralandı. Kaza saat 02.00 sıralarında Kaynarca Mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Akar (46) yönetiminde ki 34 VBZ 34 plakalı araç Pendik Tuzla istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada araçtaki Güven Maden (30) ve Kızıl Ahmet İmre araçta sıkışırken Halil İbrahim Akar kendi imkanı ile araçtan çıkmayı başardı. Olayı gören vatandaşlar, polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Halil İbrahim Akar’ın tedavisini ayakta yaparken, araçta sıkışan iki kişinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ölen iki kişi olay yerine .ağrılan itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesİ’ne kaldırılırken, olay yerinde ölen iki kişi ise Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan araçtan görüntü
-Ölenlerin cesetleri
-Yaralı sürücünün ambulanstaki görüntüsü
-Aracın çekilmesi
-Genel ve detaylar 

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