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Pendik'te inşaatın asansör boşluğunda iki ceset bulundu (2)

Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te bir inşaatın asansör boşluğunda biriken suda iki ceset bulundu

13 Şubat 2018 22:38

Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK\'te bir inşaatın asansör boşluğunda biriken suda iki ceset bulundu. Üzerlerinden herhangi bir kimlik çıkmayan iki ceset polis ve savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.
Kurtköy Bahattin Velet Caddesi\'nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda saat 17.00 sıralarında, çevrede oyun oynayan çocuklar tarafından bir kişinin hareketsiz yattığının görüldüğü polise bildirildi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirledi. Polis, bina girişini güvenlik şeridiyle kapattı. Polis ekipleri, suyun boşaltılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırdı. İtfaiye ekipleri biriken suyu boşalttı. Cesetlerin bulunduğu yerin duvarları kırıldı. Ardından olay yeri inceleme ekipleri, delil incelmesi yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerlerinden kimlik çıkmayan iki ceset, Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.
Polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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