Pendik'te içi yolcu dolu minibüse molotof kokteyli attılar

Pendik’te, maskeli ve silahlı 5 kişi içinde yolcu bulunan bir minibüsün önü kestikten sonra molotof kokteyli attı. Yolcular can havliyle kendilerini dışarı atarken minibüs alev alev yandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Pendik- Aydos hattında çalışan minibüs şoförü, seyir halindeyken, önü plakası alınamayan bir panelvanda bulunan maskeli ve silahlı 5 kişi tarafından kesildi.

Minibüs alev topuna döndü



Kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, yolcular içindeyken, minibüsün açık olan camından içeriye molotof kokteyli attı. Mucize eseri molotof patlamazken, minibüs sürücüsü düğmeye basarak kapıyı açtı. Yolcular ve minibüs şoförü can havliyle kendilerini dışarı atarken, saldırganlar minibüsün içine iki tane molotof kokteyli daha attı. Minibüs bir anda alev topuna dönerken, saldırganlar geldikleri panelvana binerek olay yerinden kaçtı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Molotof kokteylli saldırının, minibüsçüler arasında geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve bu sabah devam eden husumet nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi. İddialara göre, iki minibüs şoförü arasında yaşanan kavgada minibüs şoförü Erdal Açıkgöz ölmüş, saldırgan da yaralanmıştı. Bu sabah ise hayatını kaybeden minibüs sürücüsünün yakınları, husumetin başlamasına neden olduğunu öne sürdükleri Ercan Dereboyu’nu ve yardımcısını Kartal’daki evinin önünde kurşun yağmuruna tutmuştu.