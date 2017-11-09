Pendik'te helikopter destekli asayiş denetimi

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK\'te 26 ayrı noktada özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de katıldığı asayiş denetimleri yapıldı.

Pendik\'te, farklı birimlerde polis ekiplerinin katıldığı asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekât polisleri ve polis helikopteri de destek verdi. 26 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda iş yeri ve halka açık yerler denetlendi. Durdurulan araçlar aranırken, bazı kişilerin üzerileri aranıp kimlik kontrolünden geçirildi. Pendik kaynarca yan yol üzerinde yapılan kontrollerde bir aracın içinden ruhsatsız tabanca çıktı. Tabancanın sahibi polis ekiplerine para nakli yaptığı için yanında taşıdığını söyledi. Silah sahibi, Çınardere Polis Merkezi\'ne götürüldü. Asayiş denetimlerinin saat 00:00\'a kadar süreceği öğrenildi.

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