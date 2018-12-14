 PENDİK'TE FENALAŞAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Pendik’te kuzeni Erdem A.\'nın evine gelen Ezgi Zeynep Çavdar (18) sabaha karşı fenalaştı. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay saat 04.30 sularında Pendik Kavakpınar mahallesi Yeşiltepe sokakta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre anne ve babası evde olmayan Erdem A. aynı zamanda kuzeni olan Ezgi Zeynep Çavdar’ı evine davet etti. Genç kız sabaha karşı fenalaştı. Eve çağırılan sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Ölen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Erdem A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazenin ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Erdem A.nın polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler.