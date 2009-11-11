Pendik'te bir evden 6 ton çöp çıktı

Pendik'te ihbar üzerine bir eve polis desteğiyle giren Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri, evin bodrum katında yaklaşık 6 ton çöp tespit etti.



Yeşilbağlar Mahallesi'nde Gülizar Kaya'ya ait eve girildiğinde, bodrum katının çöplerle dolduğu görüldü.



Ekiplere direnen ev sahibi Gülizar Kaya'nın 2 yıldır gece geç saatlerde dışarı çıkarak çöp topladığı ancak atıkları satmayıp biriktirdiği tespit edildi. Bira şişesinden tencerelere, sandalyeden kutulara kadar yüzlerce çeşit atık maddeyi biriktiren Gülizar Kaya, kısa süre sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Çöplerin çıkarılması ise yaklaşık 4 saat sürdü. Çöp kamyonu sayısı da 1'den 3'e çıkarıldı. Boşaltılan bodrum kat, ilaçlanıp dezenfekte edildi. Atıkların satılarak elde edilen gelirin Gülizar Kaya'ya verileceği belirtildi



Pendik Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Çöp evlerde kola kutuları ve kağıtları gördük ama büyük bir kablo makarasını ise ilk defa görüyoruz" dediler.

