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Yaşam

Pendik'te banka soygunu girişimi; çatışma çıktı!

Kaçan soyguncuların yaralı olarak yakalandığı belirtildi

31 Mart 2017 17:47

Pendik'te bankayı soymak isteyen şahısla bankanın güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. DHA'nın haberine göre, soyguncu yaralı olarak yakalandı.

Banka şubesine saat 13.30 sıralarında gelen biri kadın 2 kişi, müşterilerden birini rehin aldı. Bu sırada bankanın güvenlik görevlisi, erkek soyguncuyu bacağından vurdu. Soyguncunun da karşılık vermesi üzerine güvenlik görevlisi karnından yaralandı. 2 soyguncu para alamadan geldikleri araçla kaçtı.

Yaralı güvenlik görevlisi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan soyguncular bir süre sonra gittikleri hastanede yakalandı.

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