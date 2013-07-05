Pendik'te 1+1 dairelere yasak geldi, gerekçe ailelere hitap etmiyor!

Pendik Belediyesi’nin aldığı kararla özellikle bekârların tercihi olan 1+1 daireler artık yapılmayacak. 1+1 dairelerin “ailelere hitap etmediği ve komşuluğu körelttiğini” savunan Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, 70 metreden küçük dairelere yasak getirdi. Düzenlemenin kabul edilemez olduğunu söyleyen CHP, hukuki girişimde bulunmaya hazırlanıyor.



Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, AKP’li Pendik Belediyesi, dün ilçe meclisinde AKP’li üyelerin oylarıyla ilginç bir yasağa imza attı.

Yenişehir ve Çamlık mahallelerinde plan değişikliğine giden belediye yönetimi, 70 metrekareden küçük dairelere yasak getirdi.

İmar komisyonunda gündeme gelen “10.07.2012 T.T’li 1/1000 Ölçekli Yenişehir ve Çamlık Mahallerinin Bir Kısmına Ait Plana Plan Notu Eklenmesine İlişkin Plan Değişikliği Teklifi” dün şu haliyle kabul edildi:

“1.23. planda belirlenen emsal değeri ile arsa büyüklüğünün çarpımı sonucunda bulunan emsal alanı 70’e bölünmek suretiyle maksimum bağımsız bölüm sayısı bulunur. Bulunan değerin tamsayı olan kısmı dikkate alınır.”

Kararla ne oluyor?

Örneğin toplu konut alanında 10 bin m2 arsanız var. Bu bölgelerde genelde emsal 1.2’dir. 10.000 x 1.2= 12.000 m2 inşaat alanı çıkar. Bu 12 bin m2 inşaat alanını 70’e böldüğünüzde 171.42 çıkar. Bu sonuçla 10 bin m2 arsaya en fazla 171 daire yapabilirsiniz. Buna göre de 70 metrekare altında kimse 1+1 daire yapamaz duruma getiriliyor.

Sinyalini vermişti

Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, dün getirilen yasağın sinyalini Mayıs 2013’te “ailelere hitap etmediği, komşuluğu körelttiği”ni belirterek inşaat ruhsatı isteyen müteahhitlerden artık 1+1 daire yapmamaları yönünde tavsiyede bulunarak vermişti. Şahin, bu dairelerin yaşam biçimimizi şekillendirdiğini savunmuştu.

CHP hukuki girişimlere başlayacak

CHP’li Pendik Belediye Meclis üyesi Tarık Balyalı, bu düzenlemenin teknik bir ihtiyaçtan değil, Pendik Belediye Başkanı’nın kişisel isteğinden kaynaklandığını söyledi. Balyalı, AKP’nin yaşam tarzına bu müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirterek CHP olarak plan notunun iptali için hukuki girişimlere başlayacaklarını bildirdi.

Yasak değil sınırlama

Öte yandan, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, 1+1 dairelerin yasaklandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şahin, “Pendik'te 1+1 dairelerin yasaklanmasının söz konusu olmadığını yapılan dairelerin sayısında bir sınırlama olduğunu" dile getirerek, bu kararla 120 daire yapılması gereken yere 300 daire yapılmasının önlenmesinin amaçlandığını” söyledi.