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Spor

Pendikspor - Sivas Belediyespor: 0-0

Buse Nur ARSLANOĞLU - İSTANBUL (DHA) STAT: Pendik HAKEMLER: Tolga Sancak, Ömer Lütfü Aydın, Kenan Özcan PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (xxx), Hüseyin Güngör (xx), Berk Neziroğluları (xxx), Fatih Cerlek (xxx), Yıldıray Koçal (xx), Ömer Can Sokullu (xx), Mehmet

02 Eylül 2018 22:12

Buse Nur ARSLANOĞLU - İSTANBUL (DHA)

STAT: Pendik
HAKEMLER: Tolga Sancak, Ömer Lütfü Aydın, Kenan Özcan
PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (xxx), Hüseyin Güngör (xx), Berk Neziroğluları (xxx), Fatih Cerlek (xxx), Yıldıray Koçal (xx), Ömer Can Sokullu (xx), Mehmet Alaeddinoğlu (xxx), Ahmet Yazar (xx) (Dk. 54 Süheyl Çetin xx), Erdem Koçal (xx) (Dk. 30 Okan Saraçoğlu xx) (Dk. 73 Berkan Afşarlı x), Tunay Acar (xxx), Ozan Papaker (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx), Murat Cömert (xx), Halil İbrahim Can (x) (Dk. 41 Berkay Öztuvan xx), Aykut Emre Yakut(xx), Eren Görür (xxx), Güray Gazioğlu (xx) (Dk. 60 Mehmet Fatih Ayık xx), Serkan Yavuz (xxx), Fatih Çiplak (xx), Ali Zorlu (xx), Ali Aydın (xxx), Emre Öztürk (xx) (Dk. 68 Gökhan Çırak xx)
SARI KARTLAR: Okan Saraçoğlu, Fatih Cerlek, Tunay Acar, Süheyl Çetin (Pendikspor) - Ali Aydın (Sivas Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ilk hafta mücadelesinde Pendikspor sahasında Sivas Belediyespor\'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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