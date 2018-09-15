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Spor

Pendikspor - Kırklarelispor: 3-0

İSTANBUL (DHA) STAT: Pendik  HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Arif Dilmeç (xx), Muratcan Ilgaz (xx) PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (xxx), Hüseyin Güngör (xxx), Fatih Cerlek (xxx), Yıldıray Koçal (xx) (Dk

15 Eylül 2018 21:46

İSTANBUL (DHA)

STAT: Pendik 
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Arif Dilmeç (xx), Muratcan Ilgaz (xx)
PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (xxx), Hüseyin Güngör (xxx), Fatih Cerlek (xxx), Yıldıray Koçal (xx) (Dk. 74 Mahmut x), Ömer Can Sokullu (xx), Mehmet Alaeddinoğlu (xx) (Dk. 68 Berkan xxx), Süheyl Çetin (xx), Ahmet Yazar (xxx), Tunay Acar (xx), Ozan Papaker (xxx) (Dk. 88 Gökhan), Mehmet Zahit Çınar (xx)
KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir (x), Davut Babur (xx), Müslüm Aydoğan (xx), Ahmethan Köse (xx), Hakkı İsmet Şimşek (xx), Caner Bulut (xx), Emre Keleşoğlu (xx) (Dk. 79 Semih x), Mert Sinan Pekesen (xx), Caner Koca (xx) (Dk. 65 Yüksel xx), İlter Ayyıldız (xx) (Dk. 47 Abdurrahim x), Yusuf Çelik (xx)
GOLLER: Dk. 57 Ozan, Dk. 77 Berkan, Dk. 90 Ahmet (Pendikspor)
KIRMIZI KART: Dk. 81 Fatih (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Ozan, Caner, Ahmet, Fatih (Pendikspor) - Emre, Caner, Mert Sinan (Kırklarelispor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un üçüncü hafta karşılaşmasında Pendikspor sahasında Kırklarelispor\'u 3-0 yendi.

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