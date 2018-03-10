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Spor

Pendikspor - Hacettepespor: 0 - 2

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / DHA STAT: Pendik Stadı HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Bülent Uludoğan (xx) PENDİKSPOR: Murat Günal (x), Süheyl Çetin (x), Berk Neziroğluları (x), Taha Tunç (x) (Dk 80 Kudret Kanoğlu (?), Mustafa Öz

10 Mart 2018 20:36

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / DHA

STAT: Pendik Stadı
HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Bülent Uludoğan (xx)
PENDİKSPOR: Murat Günal (x), Süheyl Çetin (x), Berk Neziroğluları (x), Taha Tunç (x) (Dk 80 Kudret Kanoğlu (?), Mustafa Öztürk (xx), Fatih Cerlek (x) (Dk 46 Azad Filiz (x), Yaser Hacımustafaoğlu (x), Mehmet Alaeddinoğlu (x), Erdem Koçal (x)(Dk 82 Yasin Abdioğlu (?), Erol Yükseker (x), Okan Yıldız (x)
HACETTEPESPOR: Yasin Davuş (xx), Berat Aydoğdu (xx), Aytaç Öden (xx) (Dk 54 Arda Kızıldağ (x), Fethi Özer (xx), Alaaddin Okumuş (xxx), Mahmut Bilir (xx), Çağrı Bülbül (xx), Noyan Öz (xxx), Serdarcan Eralp (xx), Kadir Ari (xx) (Dk 85 Mehmet Tuğrul Başkan (?), Hüseyin Çolak (x) (Dk 71 Orhan Evci (x)
SARI KART: Fatih Cerlek, Mehmet Alaeddinoğlu, Yaser Hacımustafaoğlu, Berk Neziroğulları, (Pendikspor), Aytaç Öden, Mahmut Bilir, Çağrı Bülbül, Mehmet Tuğrul Başkan, Noyan Öz (Hacettepespor)
GOLLER: Dk 72 Noyan Öz, Dk 77 Alaaddin Okumuş (Hacettepespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 26\'ncı hafta mücadelesinde Hacettepespor, deplasmanda Pendikspor\'u 2 - 0 mağlup etti.

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