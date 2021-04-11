Pendik’te kadın cinayeti: Hakkında uzaklaştırma kararı olan Göksal Koca eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Pendik'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Göksal Koca, eşi Arzu İlhan Koca'yı bıçaklanarak öldürüldü.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arzu İlhan Koca'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arzu İlhan Koca hayatını kaybetti. Polis ekipleri eşini bıçaklayan Koca'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Koca 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Arzu İlhan Koca, Ocak ayında polis merkezine gidererek eşi Göksal Koca kendisine şiddet uyguladığını gerekçesiyle eşine uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. (DHA)