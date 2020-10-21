Pendik'te 'Alevilere ölüm' yazısına tepki: Siyasallaşmış yargı kararları saldırganları cesaretlendiriyor

İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir apartmanda, Alevilerin yaşadığı binanın bahçesine çarpı işareti konularak “Alevilere ölüm” tehdidinde bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları "Alevilere yönelik saldırılar etkili soruşturmaya tabi tutulmadığı için saldırılar sürüyor" dedi.

"Alevilere yapılan hakaretleri fikir özgürlüğü kapsamında değerlendiren siyasallaşmış yargı kararları da saldırganları cesaretlendiriyor" diyen Hatimoğlulları "Maraş’ın, Çorum'un, Sivas'ın katillerinin dahi cezalandırılmadığı bir ülkede Alevilere karşı her türlü nefret suçunun ve hakaretin rahatlığı nedeniyle, Alevilere yönelik tehditlerin boyutları her geçen gün artarak devam ediyor" diye konuştu.

Kullanılan ayrımcı siyasi dilin Alevilere dönük saldırıların artmasında etkili olduğunu vurgulayan Hatimoğulları Pendik'teki saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını belirterek "saldırıyı yapanların derhal bulunup etkili bir şekilde yargılanmasını bekliyoruz" dedi.