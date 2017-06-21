Pendik saldırganı kendini böyle savundu: Böyle giyinirsen tahrik olurum!

İstanbul Pendik'te Melisa Sağlam isimli genç kadına bir minibüste Ramazan ayında mini etek giydiği için saldıran, Kamuoyundaki tepkiler nedeniyle gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Ercan Kızılateş'in ifadeleri ortaya çıktı.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Kızılateş ifadesinde gerçekleştirdiği saldırıyı tahrik oldum diye savundu. 'Kadınların bu şekilde giyinmesi insanın nefsini tahrik ediyor' diyen Kızılateş bu ifadelerinin ardından bir de Sağlam'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Gazetenin ulaştığı ifade tutanağı şöyle:

Ayrıca, yaşanan saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı.