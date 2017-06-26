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Yaşam

Pendik bıçaklı saldırı; 1 kişi öldü

Şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

26 Haziran 2017 20:26

Pendik'te bir camide, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şüphelinin bıçakla yaraladığı  3 kişiden biri öldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Aydın, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

 

Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adliyesine sevk edilen Ö.B'nin savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheli Ö.B, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ö.B'nin babasının, saldırgan davranışlar sergilediğini belirttiği oğlunu tedaviye ikna edemedikleri gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce Pendik Kaymakamlığına yardım talebiyle başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Pendik Esenyalı Merkez Camisi'nde dün öğle namazı kılındığı sırada içeri giren Ö.B, camideki 3 kişiyi bıçakla yaralamış, yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmış, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli Ö.B, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı. 

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