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Yaşam

PEN'den çağrı

PEN Türkiye'den yapılan açıklamada, ‘Eşcinsel hakları, insan haklarının kayıtsız kalınamaz bir parçasıdır. Türkiye hükümeti de bu gerçeği kabul

26 Aralık 2008 02:00

PEN’in Türkiye Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, ‘Eşcinsel hakları, insan haklarının kayıtsız kalınamaz bir parçasıdır. Türkiye hükümeti de bu gerçeği idrak, kabul ve teyit etmelidir’ denildi

Dünya Yazarlar Birliği PEN’in Türkiye Merkezi dün yayımladığı “Kamuoyu ile hükümete çağrı” başlıklı yazıyla, hükümeti ve kamuoyunu eşcinsel haklarını “idrak, kabul ve teyit” etmeye çağırdı.
PEN Türkiye Başkanı Tarık Günersel imzalı metinde özetle şöyle denildi:

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 60. yıldönümünde, 64 ülke eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması yönündeki kararı imzalamıştır. Eşcinsel hakları, insan haklarının kayıtsız kalınamaz bir parçasıdır.

Türkiye hükümeti de bu gerçeği idrak, kabul ve teyit etmelidir. 65. olmak 165. olmaktan yeğdir.”

‘Hamle yapmak gerekiyor’

Konuyla ilgili görüş aldığımız Tarık Günersel, “Eşcinsel hakları, Türkiye’de özgürleşme mücadelesinin önemli bir parçası. Örnek olumlu ülkeler varken, Türkiye’nin bu konuda hamle yapması gerekiyor; hükümetin bu konuda çekingen davranması yanlış olmuştur” dedi.

Bir edebiyat örgütü olarak bu konuyla ilgilenmelerinin nedenini, “Hayati olan her şey aynı zamanda edebidir; PEN, edebiyat kadar ifade özgürlüğü alanında da hassas bir örgüt” sözleriyle açıklayan Günersel, Türkiye’de eşcinsel yurttaşların büyük baskı altında olduğunu vurguladı. Bildirideki sözcüklerin dikkatle seçildiğini belirten Günersel, “Yazıdaki ‘İdrak, kabul ve teyit’, hükümetin ve muhafazakâr kesimlerin iyi bildiği kelimeler; bu kelimeleri, konuyu daha iyi idrak edebilsinler diye özellikle seçtik” şeklinde konuştu.

18 Aralık 2008’de Birleşmiş Milletler tarihi bir karara imza atarak, BM’ye üye ülkelerde eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması amacıyla, 64 ülkenin imzasını taşıyan bir bildiri yayımlamıştı. Fransa ve Hollanda’nın girişimiyle hazırlanan bildiride, insan haklarının tüm insanlar için geçerli olduğu ve eşcinsellerin cinsel tercihlerinden dolayı suçlu olarak görülmemeleri gerektiği belirtiliyor.

Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarlması yönündeki bildiriyi ABD de imzalamadı.

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