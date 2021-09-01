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Dünya

Pençsir'deki Ulusal Direniş Güçleri: Çıkan çatışmada en az 7 Taliban üyesi öldürüldü

Pençsir, hala Taliban'ın kontrolünde olmayan son Afganistan vilayeti konumunda

01 Eylül 2021 11:03

T24 Dış Haberler

Afganistan'da Taliban kontrolüne girmeyen son vilayet olan Pençsir'deki Taliban karşıtı direnişin üyeleri, pazartesi akşamı çıkan çatışmada militan grubun en az 7 üyesinin öldürüldüğünü iddia etti. 

Ahmed Mesud'a bağlı Afganistan Ulusal Direniş Güçleri'nin sözcüsü Fehim Daşti, pazartesi akşamı çatışmanın Pençsir Vadisi'nin  batı girişinde yaşandığını iddia etti.

Daşti, "Vadi'nin savunmasını test eden" çatışmada 8 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve bir o kadarının da yaralandığını ifade etti. Sözcü, 2 direniş üyesinin de yaralandığını dile getirdi. 

Devrilen Eşref Gani yönetiminde bakan olarak da görev yapan direniş üyesi Bismillah Muhammedi ise daha sonra ölü sayısının 7 olduğunu ifade etti.

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