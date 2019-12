Pencerenizi giydirmenin 7 farklı yolu

Evin ışık kapıları olan pencereler, farklı perde uygulama seçimleri ile bulundukları mekânda yeni odak noktaları yaratabilir. İşte bu aralar popüler olan 7 perde modeli

Perdenizin kumaş kıvrımları sade ama etkileyici bir görünüm yaratır. Kornişle asılan perdelerin dökümlü ve zarif görünümleri pencerelerin her zaman düzenli görünmesini sağlar. Bu tarz perde sistemi için parlak krom, ince ve düz hatlı raylar kullanırsanız dikkati sadece perdeye çekmiş olursunuz. Ayrıca perde boyunuzu uzun tutarsanız açık ya da kapalı, her zaman düzgün ve zengin bir görünüm elde etmiş olursunuz. Ayrıca tüllerinizin de böyle asabilirsiniz.Kumaşınızın yumuşak dokusunu daha iyi vurgulamak için raylı sistem kullanabilir ya da perdenizi kurdelelerle bağlayarak asabilirsiniz.Lüks seviyorsanız kadife kumaşlar ve damask desenlerle perdenizi yenileyebilirsiniz. Ama düz kumaşlar da bu uygulama için iyi bir seçenek.---Klasik drapeli bir perde sade ve şık bir etki yaratır. Özellikle geniş pencereler için uygun olan bu sistemde geleneksel perde asma modelini sadeleştirerek daha modern bir görüntü yakalayabilirsiniz. Drapeli perde kapaması için kumaşın tonlarından birini seçebilirsiniz. Bu hem sofistike bir hava yaratır, hem de tavan bitişindeki kötü detayı gizlemiş olur. Hafif pilise bir dikiş ve bitişlerde kullanacağınız minik topuzlar perdeyi açtığınızda her iki yanda düzgün durmasını sağlayacaktır.Bu tarz bir perde için düz ray sistemi kullanırsanız piliseler daha dökümlü ve şık durur. Ancak perde rayını kısa drapeli kapama ile gizleyebilirsiniz.Bu tarz bir perde için düz ray sistemi kullanırsanız piliseler daha dökümlü ve şık durur. Perde rayını da kısa drapeli kapama ile gizleyebilirsiniz.---Desenli perdelerinizi düz kumaşlarla bir arada kullanmak mekana hareket kazandırır. Bu tarz bir uygulama için perdenin üçte ikisinde desenli kumaş, kalanında ise düz kumaş uygulayabilirsiniz. Ayrıca saten ve organza gibi ya da koton ve keten gibi farklı kumaşları da kombinleyebilirsiniz. İki desenin ve kumaşın birleşim yerinde hafif drapeler veya ince kurdeleler şıklık katabilir. Eğer böyle bir uygulama yapacaksanız iki kumaşın tonlarını birbirine yakın tercih etmelisiniz.Eğer yeriniz müsait değilse bu tarz bir uygulama için perde boyunu pencere parapet bitişinde ya da radyatör üstünde de tutabilirsiniz.Farklı perde kumaşlarını bir arada kullanarak da dikkat çekici pencereler yaratabilirsiniz. Örneğin saten ve organze birlikteliği zengin bir atmosfer yaratır.---Pencerelerinizin zarif bir stil kazanmasını istiyorsanız her kanada iki perde uygulayabilirsiniz. Böylece pencereniz tek kanat perde uygulamasına göre daha gösterişli duracaktır.Bu tarz bir uygulama için rustik boru kullanabileceğiniz gibi raylı sistem de uygulanabilir. Ancak raylı sistemde tavan bitişini estetik bir biçimde kapatmak için ahşap ya da metal kapama borusu önerebiliriz. Dilerseniz, her kanadı ayrı bir renso ile üçte ikisi kadar yükseklikte sabitleyerek de farklılık kazandırabilirsiniz.Rustik boru kullanıyorsanız perdeyi halka yerine kendinden büzgü ile asmak da iyi fikir. Ancak kumaş satın alırken metresine dikkat etmelisiniz.Bu tarz bir perde uygulamasında tek renk tercih edebilirsiniz. Perde kenarlarında tekrarlayacağınız süslemeler bütünlük hissini pekiştirecektir.---Işığı daha iyi kullanabilmek için stor ve düz perde bir arada uygulanabilir. Katlanır stor ve düz perde sistemini bir arada kullanarak şıklık yaratabilirsiniz. Storlar için iri desenler ve perdeler içinde düz renkler tercih edilebilir. İki perde için aynı desenin farklı büyüklüklerini de deneyebilirsiniz. Perde borunuz için parlak krom iyi bir seçenek, boru bitişlerinde dilerseniz renkli topuzlar da kullanılabilir. Bu tarz dekoratif detaylar pencerenizin görünüşünü de yumuşatacaktır.Düz perdeleri halkayla asmak ya da bağlamak yerine kumaş üzerinde delikler açarak çift taraşı metal bilezikle da asabilirsiniz.Stor perdenizin kumaşı ile düz perdenizin kumaşını aynı ton, desen ve kumaştan seçerseniz keyifli bir uyum yakalayabilirsiniz.---Pencerenizi daha dikkat çekici kılmak için renso ya da braçol kullanabilirsiniz. Metal ya da ahşap rensolar perdelere son derece estetik bir hava katıyor. Bu uygulamada perdeyi açık tuttuğunuzda da dekoratif bir görünüm yakalarsınız. Böyle bir perde için yalın ve ince bir perde borusu uygun olabilir. Ayrıca boru bitişleri için topuz ya da süsleme kullanmanız da gerekmez. Ancak boruyu pencereden daha uzun tutarsanız pencereyi olduğundan daha geniş gösterecektir.