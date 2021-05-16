Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: Bir kişi yaralandı

Kayseri'de rastgele çevreye ateş açan ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan Haluk Taflı, ikna çalışması sonucu teslim olmayınca polis operasyon kararı aldı. Etkisiz hale getirilen Taflı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinin penceresinden tüfekle rastgele çevreye ateş açması sonucu yoldan geçen kadın yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce yurt dışından geldiği ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen yalnız yaşayan Haluk Taflı, müstakil evinin penceresinden çevreye tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

Çevrede panik yaşanırken, yoldan geçen bir kadın saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı kadın, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri, Haluk Taflı'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak elinde iki tüfek ve bir tabanca bulunan Haluk Taflı, çevresine tehditler savurmaya devam etti. Bunun üzerine özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgede bulunan özel hareket polisi, zırhlı araç ile evin önünde konuşlandırıldı. Kontrollü olarak evin merdivenlerine çıkan polis, içeriye göz yaşartıcı gaz fişeği attı.

Koçbaşı ile demir kapı kırılarak içeriye giren güvenlik güçleri Haluk Taflı'yı etkisiz hale getirdi. Mahallede 4 saat paniğe neden olan Haluk Taflı, polis nezaretinden ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)