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Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: Bir kişi yaralandı

Taflı, ikna çalışması sonucu teslim olmayınca polis operasyon kararı aldı

16 Mayıs 2021 20:06

Kayseri'de rastgele çevreye ateş açan ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan Haluk Taflı, ikna çalışması sonucu teslim olmayınca polis operasyon kararı aldı. Etkisiz hale getirilen Taflı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede bulunan özel hareket polisi, zırhlı araç ile evin önünde konuşlandırıldı. Kontrollü olarak evin merdivenlerine çıkan polis, içeriye göz yaşartıcı gaz fişeği attı.

Koçbaşı ile demir kapı kırılarak içeriye giren güvenlik güçleri Haluk Taflı'yı etkisiz hale getirdi. Mahallede 4 saat paniğe neden olan Haluk Taflı, polis nezaretinden ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)

Haluk TaflıtüfekKayseri
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