T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pencereden etrafa ateş açan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Güvenlik çemberine alınan bölgede polislerin incelemesi sürülüyor

21 Ekim 2017 01:17

Ankara'da evin penceresinden tüfekle etrafa ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, polisin "Teslim ol" çağrısına uymayınca vurularak etkisiz hale getirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Talat Paşa Bulvarı'nda bulunan iki katlı evin birinci katındaki pencereye çıkan Hüseyin Gök, etrafa ateş açmaya başladı. 

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinin karşısındaki bölgede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 

Evin olduğu bölgeyi kuşatan ekipler, Gök'e "Teslim ol" çağrısında bulundu. 

İkazlara rağmen tüfekle ateş açmaya devam eden Gök, binanın yanındaki otoparkta görevli B.H'nin yaralanmasına neden oldu. B.H, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

"Teslim ol" çağrılarına cevap vermeyen saldırgan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. 

Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. 

Güvenlik çemberine alınan bölgede polislerin incelemesi sürülüyor.

ETİKETLER

ankarasaldırganşüphelivuruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24