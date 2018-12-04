POLİSLERDEN İNTİHARA KALKIŞAN KADINININ HAYATINI BÖYLE KURTARDI

PENCEREDEN ATLAYAN KADINI MONTLARINI GEREREK HAVADA YAKALADILAR

Ordu\'nun Altınordu ilçesinde oturduğu binanın 3\'üncü kat pencersinden atlayarak intihar eden genç kadın, 2 polis memurunun gerdiği montun üzerine düştü. Resmi üniformalı montla havada yakalanıp yere düşmekten son anda kurtarılan kadın, hayata tutunurken, polis memurları da, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından \'başarı belgesi\' ile ödüllendirildi.

Olay, 28 Kasım günü ilçenin Yeni Mahallesi\'nde, cadde üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, oturduğu evin 3\'üncü katında yer alan pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı telsizden duyup bölgeye intikal eden, biri komiser yardımcısı 2 polis memuru bina önüne gelerek intihara kalkışan kadını ikna etmek istedi. Kadının pencereden sarktığını fark eden ve ikna olmayacağını anlayan polislerden biri üzerindeki ünüformalı montu çıkarıp, bina önünde gerdi. Saniyeler sonra, sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan kadın, polislerin gerdiği montun üzerine düştü. Yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tadaviye alındı. Kadınının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Öte yandan, olayda önlem alıp, gerdikleri montla intihar eden kadının hayatını kurtaran 2 polis memuru, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından \'başarı belgesi\' ile ödüllendirdi. Erten, olay anında göstermiş oldukları cesaret ve örnek davranışları nedeniyle, makamında kabul ettiği 2 polis memurunu tebrik etti. Bu arada, olay anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, polislerin bahse konu binaya koşup önlem aldıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Polislerin montu açması

-Kadının pencereden düşmesi

-Çevrede olayı izleyenler

Haber: Mustafa KIRLAK KAMERA: ALTINORDU(Ordu),(DHA)

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