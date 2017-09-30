Pencere pervazında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, Libyalı annelerinin 1\'nci kattaki evlerinde bırakıp alışverişe gittiği 4 çocuktan 2.5 yaşındaki Talia Saif Ethabıt, pencerenin dışındaki pervaza çıkması ardından kardeşlerinin pencereyi kapatması üzerine cam ile korkuluk arasında mahsur kaldı. Büyük korku yaşayan çocuk, itfaiyenin çalışması sırasında annesinin gelmesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi\'nde 4 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Libyalı annelerinin 1\'nci kattaki evlerinde kapıyı üzerlerine kilitleyip alışverişe gitmesi ardından 4 çocuk yalnız kaldı. Evde oynarken çocuklardan Talia Saif Ali Ethabıt, salonun penceresini açıp pervaza çıktı. Kardeşleri arkasından pencereyi kapatınca küçük çocuk korkuluk ile cam arasında sıkıştı. Çocuklar, hem üstten, hem de yana doğru açılabilen pencereyi tekrar açamadı. Pervazda cam ve korkuluk arasında mahsur kalarak ağlayan çocuğu gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, 112, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kapının dışarıdan kilitlenmesi nedeniyle eve giremedi. İtfaiye eri çocuğu kurtarmak için merdivenli araçla pencereye çıktı. Kurtarma çalışması sırasında çocukların annesi geldi. Koşarak kapıyı açan anne ile birlikte eve giren UMKE ekipleri pencereyi içeriden açarak çocuğu kurtardı. Ekipler, Libyalı anneyi çocukları yalnız bırakmaması konusunda uyardı.



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