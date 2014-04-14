Penaltı kullanan futbolcuyu etkilemek için soyundu!

La Liga'da oynanan Getafe-Atletico Madrid maçında hakemin penaltı kararı sonrası bir taraftar gol olmasın diye soyunarak penaltıyı kullanan futbolcuyu etkilemeye çalıştı. Atletico'lu futbolcu Diego Costa, penaltı atışını gole çeviremeyince İspanyol basını soyunan taraftarı suçladı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında hakem , Atletico Madrid lehine penaltı düdüğü çaldı. Topun başına geçen Diego Costa, atışı kullandığı sırada ilginç bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.
Getafeli bir taraftar , penaltı sırasında pantolonunu indirerek golcü futbolcunun konsantrasyonunu bozmaya çalıştı. Yıldız oyuncunun penaltı atışını gole çevirememesi ise dikkati çekti.
İspanyol basını, Getafeli taraftarın bu görüntüsünün topun fileleri bulmamasında önemli rol oynadığını iddia etti.