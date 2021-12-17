Penaltı atarken kırmızı kart gördü

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Hırvatistan futbol liginde Dinamo Zagreb'li futbolcu Bruno Petkovic, penaltı kullanmak için topa yaklaşırken yavaşlayıp durduğu gerekçesiyle kart gördü.

Maçta zaten sarı kartı olan Petkovic, ikinci sarıdan oyundan atıldı.

Petkovic'in penaltı için topa yaklaşırken teklediğinde rakip NK Istra'nın 1961'nin kalecisinin top gelmeden atladığı görülüyor.

Hakem, penaltıdan sonra Petkovic'i atarken golü ve penaltıyı iptal etti. Karara sadece Zagreb'lilerin değil, rakip oyuncuların da şaşırdığı görüldü.

Son Hırvat şampiyonu, daha sonra tekrar bir gol bulup skoru 2-0'a getirdi.