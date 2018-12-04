PEN Selahattin Demirtaş'ı onur üyesi ilan etti

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya merkezi, iki yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li siyasetçi Selahattin Demirtaş'ı onur üyesi ilan etti.

HDP'nin eski eş genel başkanı ve yazar Demirtaş'ın yaşadıklarının büyük endişeyle takip edildiğini bildiren Darmstadt merkezli PEN Almanya'dan yapılan açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönündeki kararına rağmen Ankara'daki mahkemenin tahliye başvurusunu reddettiği hatırlatıldı.

"Yetkili Türk makamlardan, onur üyemiz Selahattin Demirtaş'ı derhal ve şartsız olarak tahliye etmelerini talep ediyoruz" diyen PEN Almanya, tutukluluk halinin sürmesinin tek gerekçesinin siyasi olduğunu ve hem ifade özgürlüğüne hem de Uluslararası PEN'in bildirgesine aykırı olduğunu vurguladı.

PEN'in onur üyeleri arasında Çek yazar ve siyasetçi Vaclav Havel, Nobel Barış Ödülü sahibi Çinli aydın ve insan hakları savunucusu Liu Şiaobo, Meksikalı gazeteci Anabel Hernandez ile halen hapis yatmaya devam eden Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi ile Çinli aktivist ve yazar Li Bifeng de bulunuyor.

Demirtaş ve Önder'in cezaları onandı

Öte yandan İstinaf Mahkemesi, 2013’teki Nevruz mitinginde yaptıkları konuşmalarda "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulunan Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’in cezalarını onadı. Demirtaş 4 yıl 8 ay, Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yargı, AİHM’in Demirtaş kararını tanımıyorum, işi bitireceğiz" diyen Erdoğan’ın talimatına uymuş, bağımlı olduğunu göstermiştir. Adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” denildi.

Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış davalar bulunuyor.

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