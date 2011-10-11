-Pen Pinter Ödülü İtalyan Roberto Saviano'nun LONDRA (A.A) - 10.10.2011 - Pen Pinter Uluslararası Yazarlar Cesaret Ödülü'ne İtalyan yazar Roberto Saviano layık görüldü. 2006'da kaleme aldığı, Napoli'deki mafyayla ilgili "Gomorrah" (Kan ve Suç İmparatorluğu) kitabı yüzünden polis koruması altında yaşayan Saviano ödülü İngiliz yazar David Hare ile birlikte aldı. Pen Yazarlar Derneği tarafından, 2008'de hayatını kaybeden Nobel ödüllü oyun yazarı Harold Pinter'ın anısına verilen PEN Pinter Ödülü, her yıl bir İngiliz yazarın yanı sıra yazdıkları yüzünden eziyet çeken "en cesur yazara" veriliyor. Kitabı en çok satanlar arasına giren ve daha sonra filme de çekilen Saviano, Napoli mafyasından ölüm tehdidi aldıktan sonra hala saklanıyor.