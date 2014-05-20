PEN, Orhan Tüleylioğlu'nun 'Yalnız kitap'ını ayın kitabı seçti

Işıl Öz

PEN Yazarlar Derneği’nin mayıs ayı için seçtiği ‘ayın kitabı’ Orhan Tüleylioğlu’nun kaleme aldığı “Yalnız Kitap” oldu.

“Yalnız Kitap”ın PEN tarafından ayın kitabı seçilmesi sonrası T24’e konuşan Tüleylioğlu, PEN’in çok önemli, çağdaş, muhalif, özgürlükçü bir yazar örgütü olduğunu, maden faciası yaşanmasından dolayı buruk bir sevinç yaşadığını dile getirdi.

PEN Türkiye Merkezi Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Kitap yakmaktan daha kötü suçlar vardır. Kitap okumamak gibi,” demiş “Fahrenheit 451″ romanının yaratıcısı Ray Bradbury. Despotlar kitaba, eleştirel düşünmeye daima düşman olmuştur. Sakıncalı buldukları kitapları yakmışlar, yalnız yazarları değil, okuyanları da hapse atmışlardır. Ama kitap her defasında küllerinden yeniden doğmuştur. Orhan Tüleylioğlu “Yalnız Kitap” adlı eserinde ülkemizde ve bütün dünyada yaşanan kitap düşmanlığına ışık tutuyor -Gezi Parkı Kitaplığının yok edilişine kadar.

Bu değerli kitabı Mayıs için Ayın Kitabı seçtiğimizi buruk bir kıvançla duyurur, yazarımıza ve Uğur Mumcu Araştırıcı Gazetecilik Vakfı’na teşekkür ederiz.”

PEN’in kararından önce Tüleylioğlu T24’e, Uğur Mumcu’nun “Kitaplarımı istiyorum” adlı yazısından çok etkilendiğini, daha sonra birçok yazarın benzer şeyler yaşadığını gördüğünü ve okumadan, düşünmeden, öğrenmeden geçen bir ömrün gerçekten yaşanmış sayılamayacağını düşündüğünü, kitabın sancılı ama bir o kadar da tutkulu serüvenini anlatırken, kitabın gücünü belgelemeye çalıştığını ifade etmişti.