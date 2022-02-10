PEN Duygu Asena ödülü Uçan Süpürge’ye verildi

Türkiye’de kadın hareketinin öncülerinden gazeteci-yazar Duygu Asena anısına 2007 yılından bu yana verilen PEN Duygu Asena Ödülü bu yıl Uçan Süpürge’ye verildi. 2021 yılında ise aynı ödül akademisyen Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya verilmişti.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Ödülü duruşuyla, gerçekleştirdikleriyle, birçok kadına yol açan, örnek oluşturan bir sivil toplum kuruluşuna veriyoruz: Uçan Süpürge’ye" denildi.

"Uçan süpürgelerinizden inmeyin ve cadılığınızı her daim sürdürün"

Uçan Süpürge’nin Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’yle öne çıktığına değinilirken, "Direniş için bir platform, özgürleşme için bir araç olan feminist sanat ve festival, içindeki filmlerle mücadelelerine taşındı. Ülkemizde kadınlar için, kadınlar tarafından kurulmuş ilk film festivali olan bu olay, tam 25 yıldır yani çeyrek asırdır kesintisiz sürmekte. Mücadelesini azimle, cesaretle sürdüren Halime Güner Başkanlığındaki Uçan Süpürge Vakfı’na, PEN Duygu Asena Ödülü’nü vermekten mutluluk duyuyoruz! Siz siz olun, asla uçan süpürgelerinizden inmeyin ve cadılığınızı her daim sürdürün diyoruz" ifadelerine yer verildi.