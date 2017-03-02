PEN Duygu Asena Ödülü, Sevgi Özel’e verildi

Yazar Sevgi Özel, PEN Türkiye Yönetim Kurulu tarafından verilen PEN Duygu Asena Ödülü’nün sahibi oldu.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu, PEN Duygu Asena Ödülü’nün yazar Sevgi Özel’e verildiğini duyurdu.

PEN, ödülün Türkçe emekçisi, dilbilimi ve dilgisi alanlarında uzman bir yazar olan Özel’e verilme gerekçesini şöyle açıkladı:

“Türkçemizin ‘selamünaleyküm’ ile ‘o.k.’ ve ‘by by’ arasına sıkıştığı; Osmanlıcanın her fırsatta yüceltildiği, ‘Türkçeyle felsefe yapılamaz’, ‘Türkçeyle düşünülmez’ savlarının ileri sürülebildiği bir ortamda PEN Duygu Asena Ödülü’nü vermekten kıvanç duyuyoruz.”