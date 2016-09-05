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PEN: Dilek Dündar'a yapılan gaddarlıktır!

"Bugün, suça teşebbüsün bile suçlu olabilmek adına artık önkoşuldan bile sayılmadığı bir Türkiye..."

05 Eylül 2016 10:39

Cumhuriyet'in eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’ın pasaportuna el konulması ve yurt dışına çıkışına engel olunması, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği’nin de gündemine dahil oldu.

Konuya ilişkin PEN’e bir açıklama yapan Can Dündar, “Bu son örnek, Türkiye’nin OHAL uygulaması altındaki otoriter hakimiyetine mükemmel bir örnek teşkil ediyor” derken, “Yeni ‘kanunî’ düzende, herhangi biri dava edilirse, o kimsenin tüm ailesi de suçlu muamelesi görebilmektedir” ifadesini kullandı.

PEN’in resmî internet sayfalarından yapılan açıklamada söz alan PEN Uluslararası Direktörü Carles Torner da şunları kaydetti:

“Bu karar, Türkiye’de soruşturmaya uğrayan kimselerin yakınları veya ortaklarına yönelik, olağanüstü hal adına halihazırda alınmış aşırı gaddarca tedbirlerin bir yansıması. Bu aynı zamanda, Türkiye Devleti’nin, soruşturdukları bir yana, ailelerinin de pervasız bir güç kullanımıyla bu sürece serbest dolaşım hakkının bastırılmasıyla dahil edilişinin bir örneği. Bugün, suça teşebbüsün bile suçlu olabilmek adına artık önkoşuldan bile sayılmadığı bir Türkiye için, gerçekten kara bir gün. Bizler, Dilek Dündar’ın geçerli seyahat evrakının iadesi ve özgürce seyahat olanağının da Türk makamlarınca kendisine geri verilmesi çağrısını yapıyoruz. “

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