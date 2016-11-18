T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

PEN Almanya'dan Can Dündar ve Erdem Gül'e ödül

"Benzeri görülmemiş tutuklamalarla Cumhuriyet'te ve başka yerlerde çalışan birçok gazeteciyi hapse attılar"

18 Kasım 2016 02:09

Gazateciler Can Dündar ve Erdem Gül'e perşembe akşamı Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya merkezi tarafından Hermann Kesten Ödülü verildi.

Ödül töreninde konuşan PEN Almanya Başkan Yardımcısı Sascha Feuchert, 10,000 euroluk ödülün "özgürlüğün iki cesur savaşçısına" gittiğini söyledi.

"Tagesthemen" isimli haber programının eski sunucusu Thomas Roth ise iki gazeteci için "Can Dündar ve Erdem Gül gerçeğin peşinde ve bunun için kararlılar. Silivri’deki yüksek güvenlikli hapishanede bile” şeklinde konuştu.

Roth, sol liberal Cumhuriyet Gazetesi'nin editörlerinin Türkiye'nin resmi olarak savaş halinde olduğu Suriye'deki İslamcı milislere Türk istihbaratının silah sağladığını ortaya çıkardığını hatırlattı.

MİT TIR'larına ilişkin yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle 6 Mayıs 2016'da hakim karşısına çıkan Can Dündar ve Erdem Gül, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan ceza almışlar ve 92 gün hapis yatmışlardı.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Dündar ve Gül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanmaları ise devam ediyor.

Roth "İktidardakiler buna dayanamadı. Benzeri görülmemiş tutuklamalarla Cumhuriyet'te ve başka yerlerde çalışan birçok gazeteciyi hapse attılar" diye konuştu.

Hermann Kesten ödülü 1994 yılından bu yana her yıl "cezaevindeki yazarlar" gününde kovuşturmaya uğrayan yazarlara veriliyor. Ödüle ismini veren PEN Almanya'nın eski Başkanı Hermann Kesten (1900–1996) de Yahudi olduğu için ve siyasi görüşleri yüzünden Nasyonel Sosyalistler iktidara gelince Fransa'ya kaçmak zorunda kaldı. Yıllar sonra ABD’ye yerleşen Kesten oradan da Nazilerden kaçan birçok Alman yazar ve sanatçıya yardım etti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SSB/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Almanya MerkeziCan DündarErdem GülHermann KestenUluslararası Yazarlar Birliği PEN AlmanyaPEN Almanya Başkan Yardımcısı Sascha FeuchertThomas RothDündarCumhuriyet GazetesiTürkiyeSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24