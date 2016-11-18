PEN Almanya'dan Can Dündar ve Erdem Gül'e ödül

Gazateciler Can Dündar ve Erdem Gül'e perşembe akşamı Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya merkezi tarafından Hermann Kesten Ödülü verildi.

Ödül töreninde konuşan PEN Almanya Başkan Yardımcısı Sascha Feuchert, 10,000 euroluk ödülün "özgürlüğün iki cesur savaşçısına" gittiğini söyledi.

"Tagesthemen" isimli haber programının eski sunucusu Thomas Roth ise iki gazeteci için "Can Dündar ve Erdem Gül gerçeğin peşinde ve bunun için kararlılar. Silivri’deki yüksek güvenlikli hapishanede bile” şeklinde konuştu.

Roth, sol liberal Cumhuriyet Gazetesi'nin editörlerinin Türkiye'nin resmi olarak savaş halinde olduğu Suriye'deki İslamcı milislere Türk istihbaratının silah sağladığını ortaya çıkardığını hatırlattı.

MİT TIR'larına ilişkin yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle 6 Mayıs 2016'da hakim karşısına çıkan Can Dündar ve Erdem Gül, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan ceza almışlar ve 92 gün hapis yatmışlardı.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Dündar ve Gül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanmaları ise devam ediyor.

Roth "İktidardakiler buna dayanamadı. Benzeri görülmemiş tutuklamalarla Cumhuriyet'te ve başka yerlerde çalışan birçok gazeteciyi hapse attılar" diye konuştu.

Hermann Kesten ödülü 1994 yılından bu yana her yıl "cezaevindeki yazarlar" gününde kovuşturmaya uğrayan yazarlara veriliyor. Ödüle ismini veren PEN Almanya'nın eski Başkanı Hermann Kesten (1900–1996) de Yahudi olduğu için ve siyasi görüşleri yüzünden Nasyonel Sosyalistler iktidara gelince Fransa'ya kaçmak zorunda kaldı. Yıllar sonra ABD’ye yerleşen Kesten oradan da Nazilerden kaçan birçok Alman yazar ve sanatçıya yardım etti.

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DW/dpa/SSB/GA