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Pempe metrobüs için imzalar tamam

Pembe metrobüs için 60 bin imza Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi

12 Haziran 2012 17:44

Saadet Partisi'nin öncülük ettiği sadece kadınlara özel metrobüs uygulaması için toplanan 60 bin imza Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından metrobüs hattında kadınların kullanımına özel ''Pembe metrobüs'' uygulamasına geçilmesine dair düzenlenen imza kampanyasında toplanan 60 bin imza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a posta ile gönderildi.

İl Başkanı Selman Esmerer, bir grup partilinin de katılımıyla Taksim Postanesi önünde yaptığı açıklamada, 20 Şubat'ta basın açıklaması ile ''Pembe metrobüs'' talebini duyurduklarını anımsatarak, bu talebin tartışılmaz önemi olduğunu söyledi.

Metrobüsü kullanan kadınların araçlardaki yoğunluktan dolayı çeşitli sıkıntılar ve bu sıkıntılara bağlı hoş olmayan tartışmalar yaşadıklarını aktaran Esmerer, kadın yolcuların, hamile, çocuklu veya yaşlı da olsalar itiş kakışların yaşandığı, nefes almanın bile zor olduğu bu araçlarda seyahat etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Esmerer, ''Bize göre her 3-4 araçtan sonra 1 adet pembe renkli metrobüsün isteyen kadın yolcular için sefere konulması gerekmektedir. İsteyen kadın yolcular normal seferlerdeki araçları, isteyenler de pembe renklileri kullanarak seyahat edeceklerdir. Bu uygulama kadınların olumsuz seyahat koşullarını asgariye indirecek ve hanımlara huzurlu yolculuk etme imkanı sağlayacaktır'' şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından İl Başkanı Selman Esmerer, 60 bin imzanın bulunduğu kutuyu, Taksim Postanesi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a gönderdi.

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