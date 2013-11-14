Pembe Yıldız elması 83 milyon dolara satıldı

Pembe Yıldız olarak bilinen elmas, Cenevre’deki bir açık artırmada 83 milyon dolara alıcı buldu. Elmas, en yüksek fiyata satılan değerli taş oldu. Bir yüzüğe yerleştirilen 59.60 karatlık elmas, 2,69’a 2,06 santimetre boyutlarında.

Pembe Yıldız’ı satın alan New York’un tanınmış elmas kesicilerinden Isaac Wolf elmasa ‘Pembe Rüya’ adını verdi. Dünyanın en pahalı mücevheri olan Pembe Yıldız, üç yıl önce 42.2 milyon dolara satılan ‘Graff Pink’ adlı elmasın da rekorunu kırmış oldu. Elmasın yeni sahibi, kendisinden önce yapılan 67 milyon İsviçre franklık teklifi arttırıp 68 milyon İsviçre frangı (74 milyon dolar) önerdi. Sotheby’s müzayede evinin komisyonuyla beraber elmasın toplam fiyatı 83 milyon dolara çıktı.

Açık artırmada son iki teklif arasında uzun süren bir sessizlik olduğu belirtiliyor.Müzayedeyi yöneten David Bennett son tekliften sonra çekicini masaya vurmadan önce, “Baylar, bayanlar elmasa teklif edilen 68 milyon bir dünya rekorudur ve elmas tam burada” dedi. Elmasın yeni sahibi açıklandığında Sotheby’s müzayede evi salonda Pembe Panter filminin müziğini çaldı.

Mezatçı Bennett, Pembe Yıldız elmasının De Beers tarafından 1999’da Afrika’dan çıkarıldığını açıkladı ancak hangi ülkeden olduğunu söylemedi. Bennett, “Gerçekten fevkalade ender bir parça. Bu taşlardan çok azı açık artırmaya çıkmıştır” dedi. Ham, işlenmemiş haliyle 132.5 karat olan elmasın kesilmesi ve cilalanması iki yıl sürdü. Sotheby’s müzayede 200 milyon dolarlık rekor bir satış yaptı.