‘Pembe Top Sahada' projesine Boyner'den destek

İSTANBUL, (DHA)- Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen “Pembe Top Sahada” projesine beşinci yaşında Boyner’den de destek geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Beren Saat, Bergüzar Korel, Sinem Kobal ve Elçin Sangu’nun gönüllü destekleriyle gerçekleştirilen proje bu yıl da ünlü bir ismin desteğiyle hayat bulacak. 17 Ekim’de Anadolu Efes ve Zalgiris Kaunas arasında oynanacak Turkish Airlines Euro League karşılaşmasının hava atışı yine Pembe Top ile yapılacak. Proje, bu yıl Boyner’in de katkılarıyla daha fazla kadına ulaşacak.

Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada, projesi beşinci yılında yeniden ‘erken tanı hayat kurtarır’ sloganıyla yola çıkıyor. Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini oluşturuyor. Her yıl 1.3 milyon kadına tanısı konan meme kanseri her sekiz kadından birinde görülüyor. Kanserden ölümlerin yüzde 14’ünden sorumlu olan meme kanserinde erken tanı ise hayat kurtarıyor.

BOYNER’DEN PROJEYE DESTEK

Proje bu yıl Boyner’in desteği ile daha fazla kadına ulaşacak. Mağazalarının ve internet sitesinin kapılarını Pembe Top Sahada projesine açan Boyner, Ekim ayı boyunca meme kanserinde erken tanı farkındalığı için iletişim yapacak.

İstanbul’daki mağazalarında bulunan soyunma kabinlerinde erken tanı mesajlarını posterler aracılığıyla kadınlara ulaştıracak olan Boyner, online alışverişlerde de farkındalık mesajlarını yayacak. Ayrıca Anadolu Sağlık Merkezi uzmanları, Boyner çalışanlarına farkındalık eğitimi de verecek.

PEMBE TOP 17 EKİM’DE TEKRAR SAHADA OLACAK

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 17 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat 20.00’de Zalgiris Kaunas ile oynayacağı sezonun ilk EuroLeague maçının hava atışını dört yıldır olduğu gibi, yine ünlü bir isim Pembe Top ile yapacak.

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