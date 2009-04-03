'Pembe Panter 2' ,17 Nisan'da vizyonda

Ünlü oyuncu Steve Martin’in Müfettiş Clouseau rolü ile geri döndüğü "Pembe Panter 2" ülkemizde 17 Nisan’da Vizyona girecek.



Dünya çapında başarı kazanan 2006 yapımı "Pembe Panter" filminin devamı olan "Pembe Panter 2"nin başrollerinde Steve Martin’e, aralarında Jean Reno, Alfred Molina, Aishwarya Rai Bachchan ve Andy Garcia ile John Cleese’ in de yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.



Film için düzenlenecek birbirinden farklı aktiviteler ile aileler ve çocuklarını renkli bir Nisan ayı bekliyor.

