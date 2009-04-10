Pembe Panter 12 Nisan'da gösterimde

Ünlü oyuncu Steve Martin’in Müfettiş Clouseau rolü ile geri döndüğü Pembe Panter 2 ülkemizde 17 Nisan’da Vizyona girecek.



Hindistan’ın en büyük yıldızlarından biri olan ve dünyanın en güzel kadınlarından biri sayılan Aishwarya Rai Bachchan’ın da yer aldığı filmin güçlü oyuncu kadrosunda Steve Martin’e, Jean Reno, Alfred Molina ve Andy Garcia ile John Cleese de eşlik ediyorlar.



Tüm ekibi yeteneği ve güzelliği ile büyüleyen Aishwarya Rai için filmin yapımcısı Roger Simonds;”Monitöre baktığınızda, yaydığı ışığı fark ediyorsunuz. Filmdeki “Sonia” rolünü ondan başka canlandıracak birini düşünemiyorum. Çok etkileyici, zeki, komik ve güçlü biri, tüm kareyi aydınlatıyor.” diyor.



Aiswarya Rai Bachchan’a göre bu film “bildik bir saha; Hindistan’da insanlar Pembe Panter’i çok iyi tanıyorlar. Aslında, rolü aldığımda insanlar bu filmin bir parçası olduğum için çok mutlu oldular.”diyor.



Hintli film yıldızına “Paris ve Boston’da bir Amerikan filmi çekmekle Hindistan’da film çekmek arasında fark var mı?” diye sorulduğunda, “Hayır, asla farklı olduklarını düşünmedim. Bence her deneyim yönetmene ve filmi yapan çekirdek ekibe bağlı olarak değişir, çekildiği dile göre değil.” diyor.



Ülkesine Hizmetleri Nedeniyle Ödüllendirildi



Aishwarya Rai, bu yıl ülkesine hizmetleri nedeniyle Hindistan Hükümeti tarafından, ülkesinin Onur Madalyası sayılan Padma Shri Ödülü’ne layık görüldü. Amerika’da ve dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aiswarya Rai, ülkesindeki film endüstrisi içinde bu ödülü alan en geç kişi.



