-Pembe Köşk ziyarete açıldı ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - ''Pembe Köşk'' olarak bilinen İsmet İnönü Evi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyarete açıldı. İnönü Vakfı ile Sevinç Erdal ve İnönü Vakfı tarafından düzenlenen, ''Demokrasilerde Sanata Hoşgörü'' sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Erdal İnönü'nün karikatürleri yer alıyor. İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, her yıl iki kez ziyarete açılan Pembe Köşk'te, geçmişte bir çok defa Ulu Önder Atatürk'ün misafir olarak ağırlandığını anlattı. Kendisi de bu ziyaretler sırasında Atatürk ile sohbet etme imkanı bulduğunu ifade eden Toker, ''Ben o zamanlar küçük bir çocuktum. Manevi kızı Ülkü de Atatürk'e bu ziyaretler sırasında eşlik ederdi. Bu vesileyle Atatürk benimle de ilgilenir, şakalaşır ve sohbet ederdi'' diye konuştu. Atatürk'ün sık sık Pembe Köşk'teki yemek masasında akşam yemeklerinde ağırlandığını kaydeden Toker, ''Tabii o zamanlar ben Atatürk'ü bir devlet büyüğü gibi değil, bir aile dostu gibi görürdüm. Babam başbakandı ama çocuk olduğum için bunun da özel bir görev olduğunu bilmezdim. Daha sonraları Atatürk'ün büyük bir devlet adamı olduğunun farkına vardım ve O'nu her zaman anılarımda yaşattım'' şeklinde konuştu. Pembe Köşk'ü ziyaret eden çocuklara da Atatürk'ü anlatan Toker, o döneme ilişkin anılarını, ''Atatürk çok yakışıklı ve kibar biriydi. Sizin yaşlarınızdayken benimle şakalaşır, saçımı çekerdi. Her zaman cana yakın ve sevecen davranırdı. Birlikte marşlar söylerdik'' sözleriyle dile getirdi. Pembe Köşk'te İnönü Vakfı ile Sevinç Erdal ve İnönü Vakfı tarafından düzenlenen, ''Demokrasilerde Sanata Hoşgörü'' sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Köşkün balo salonu olarak kullanılan bölümünde, daha önce İstanbul'da iki kez sergilenen, Ankara'da ise ilk kez ziyaretçilerle buluşan, Erdoğan Başol, Tan Oral, Salih Memecan, Bedri Koraman ve Nehar Tüblek gibi ustaların Erdal İnönü'yü çizdiği karikatürleri yer alıyor. Pembe Köşk, 20 Kasıma kadar ziyaret edilebilecek.