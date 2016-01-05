LGBT film festivali Kuirfest'ten kısa film yarışması

Pembe Hayat Kuirfest, beşinci yaşını kutlarken programlarına ilk defa kısa film yarışması ekledi. Yarışma kapsamında İsveç’ten Tayland’a değişik ülkeden kısalar izleyici karşısına çıkacak.

Pembe Hayat’ın haberine göre KuirFest, yarışmanın birincisine para ödülü verirken, aynı zamanda kazanan filmin yönetmenine, Cannes Film Festivali veya Berlin Film Festivali’ne katılma imkânı da sunuyor. Yarışmanın jürisinde, senarist ve yönetmen Ümit Ünal, Oslo/Fusion Uluslararası Film Festivali’nin yönetmeni Bard Ydén ve Altyazı yayın kurulu üyesi, sinema yazarı Gözde Onaran yer alıyor.

Yarışmada yer alan 12 film şöyle;

* 09:55 - 11:05, Ingrid Ekman, Bergsgatan 4b (2015), Yön: Cristine Berglund & Sophie Vukovic

* Ayın Muayyen Günü / Wannan Kong Duen (2014), Yön: Jirassaya Wongsutin

* Aziz Christobal / San Cristóbal (2015), Yön: Omar Zúñiga Hidalgo

* Bir Öğleden Sonra / En Eftermiddag (2014), Yön: Søren Green

* Delik / Hole (2014), Yön: Martin Edralin

* fori / phoria (2015), Yön: Forrest Lotterhos

* Geçen Zaman / Det bor inga bögar i Bollebygd (2015), Yön: Mikael Bundsen

* Kim Olursa / A Qui La Faute (2015), Yön: Anne-Claire Jaulin

* Kod Akademi / Code Academy (2014), Yön: Nisha Ganatra

* Kusursuz Gelecek / The Future Perfect (2015), Yön: Nick Citton

* Sahil Havası / La Meteos des Plages (2014), Yön: Aude Léa Rapin

* Vintage Porn - Bölüm I / Vintage Porn - Part I (2014), Yön: Emre Busse & Burak Erkil

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